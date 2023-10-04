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Прокуратура может через суд добиться отставки главы Завьяловского района

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: газета "Светлый путь"

Николай Онищенко – не первый глава района в Алтайском крае, карьера которого оказалась под угрозой из-за пристального внимания прокуратуры

Прокуратура Завьяловского района обратилась в суд муниципалитета с иском об отставке главы Николая Онищенко, стало известно “Толку”. Это произошло после того, как на сессии райсовета 25 сентября депутаты отказались выполнить требование надзорного органа о лишении главы полномочий, а только вынесли ему предупреждение. По словам краевого депутата по этому округу Сергея Серова, который присутствовал на сессии, уже на заседании представитель прокуратуры предупредил, что следующим шагом будет обращение в суд.

Напомним , представление об отстранении главы от должности надзорное ведомство направило в райсовет еще в конце июля. Однако до 25 сентября депутаты не собирались на сессию. Среди оснований для вынесения такого требования в прокуратуре отмечали следующее.

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1. Главе необоснованно, “в отсутствие установленного представительным органом порядка”, возместили командировочные расходы в Калужскую область, куда он ездил перенимать опыт у сельхозпредприятия “Молоко групп”.

2. Онищенко, по данным прокуратуры, представил неполные сведения о своих доходах и имуществе за 2022 год.

3. Ранее ведомство выявило , что администрация района по распоряжению главы необоснованно потратила почти 390 тыс. рублей на ремонт служебного автомобиля Nissan Terrano (2020 г. в.), который Онищенко мог использовать еще и в личных целях.

4. Глава, по версии надзорного органа, не уведомил губернатора о своем участии в правлении Завьяловской районной общественной организации охотников и рыболовов.

Все эти нарушения противоречат антикоррупционному законодательству.

Однако депутаты посчитали, что указанные нарушения, хоть в какой-то мере и были допущены, но не являются основанием для отставки главы, который проработал в этой должности менее года. Они единогласно проголосовали за вынесение ему предупреждения. Однако, по данным “Толка”, прокуратуру это решение не устроило и ведомство обратилось в суд, предположительно, 2 октября.

Напомним также, что по вопросу нецелевого расходования средств на ремонт машины и командировку прокуратура направляла документы в Благовещенский следком, который проводил проверку. И в надзорном ведомстве, и в региональном СУ СК РФ “Толку” официально сообщали, что подробности на время проверки разглашению не подлежат.

Между тем, Сергей Серов поддерживает решение местных депутатов и скептически оценивает действия прокуратуры:

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Экс-глава района пытался оспорить решение суда через краевой суд, но судебная коллегия оставила прежнее решение без изменения

“Я больше никак не могу сказать – просто цель была поставлена однозначно. Вот использование автомобиля в личных целях. Да все у нас главы ездят – и за рулем, и домой на обед приезжают, машины может быть у дома.

Второе – командировочные. Если бы район добывал уголь или нефть, вопросов нет. Но это сельскохозяйственный район, причем ведущий, причем и в животноводстве. В СПК “Алтай” они запустили новенький комплекс на 600 голов, еще строят – привезли 80 племенных телок из Калуги. Он, что, ездил туда есть пряники калужские? Это же вопрос целесообразности! Ему предъявляют, что подписал сам себе документы. Ну а как? Он же приказы подписывает: убывает туда-то, оставляет вместо себя зама такого-то. Говорят, что не согласована была поездка. Согласована! Я лично министра [сельского хозяйства Сергея Межина] спрашивал. Это все надуманное! Просто цель поставили”.

Кроме того, на сессии депутаты рассмотрели вопрос (согласно официальной повестке) об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, возмеще­ния расходов, связанных со служеб­ными командировками муниципальных служащих района. Документ на сайте администрации не опубликован, однако не исключено, что его приняли как раз в связи с прокурорской проверкой.

Напомним, 3 октября депутаты Курьинского райсовета досрочно отправили в отставку своего главу Алексея Купина, который написал заявление по собственному желанию. Однако, по данным “Толка“, причиной могла стать также прокурорская проверка, выявившая конфликт интересов внутри администрации района.

А еще раньше по требованию надзорного ведомства суд отправил в отставку главу Волчихинского района Михаила Тарасова, который уже после назначения на должность продолжил работать руководителем коммерческой организации, а также предоставил недостоверные сведения о доходах. И то, и другое – нарушения антикоррупционного законодательства. Тарасов пытался оспорить решение в вышестоящей инстанции, но ему это не удалось.

Взято отсюда

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