Прощайте, Виталий Александрович!

Алтайский краевой комитет КПРФ с прискорбием сообщает: сегодня на 88-м году ушел из жизни Виталий Александрович Сафронов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС (1990 – 1991 годы), один из основателей краевого отделения КПРФ, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ (1993 – 2006 годы).

Виталий Александрович вошел в историю как яркий советский и российский политический деятель, до конца жизни остававшийся верным коммунистическим идеалам и Советской Родине. Виталий Сафронов родился в 1936 году в селе Кривое Панкрушихинского района. После окончания Свердловского юридического института работал следователем в райцентре Калманка. В 1959 году вступил в Коммунистическую партию, а уже через два года избран секретарем Калманского райкома ВЛКСМ, затем – вторым секретарем крайкома ВЛКСМ. В 1971 году как перспективный молодой коммунист Виталий Александрович проходит обучение в Новосибирской высшей партийной школы. В период 1971-1977 годов – заведующий отделом пропаганды и агитации Алтайского крайкома КПСС. В 1977-1986 гг. – второй, первый секретарь Барнаульского горкома КПСС, заведующий орготделом Алтайского крайкома КПСС. В самые тяжелые годы для нашей страны Виталий Александрович возглавляет Алтайский край. 27 сентября 1990 года его избирают первым секретарем Алтайского крайкома КПСС. После запрета КПСС он не бросает коммунистов, не ищет «теплых мест» при новой власти, а выступает одним из главных инициаторов возрождения Коммунистической партии в крае. В 1993 году на конференции Алтайской краевой организации КПРФ Виталия Александровича Сафронова избирают первым секретарем крайкома. Виталий Сафронов – один из немногих руководителей регионов в советское время, кто не бросил партию в «лихие 90-е» и в трудных условиях воссоздавал партийные организации. Безусловно, это высоко ценили в руководстве КПРФ. Виталий Александрович избирается не только в состав ЦК КПРФ, но и членом Президиума ЦК КПРФ. Под руководством Виталия Сафронова Алтайское отделение КПРФ добивается выдающихся результатов. В краевом парламенте коммунисты формируют крупнейшую фракцию «За народовластие», на губернаторских выборах побеждает кандидат КПРФ и блока Народно-патриотических сил Александр Суриков. Велик вклад Виталия Александровича не только в то, что Алтайский край долгие годы оставался в «красном поясе», но и в то, чтобы на Алтае проводилась политика в интересах человека труда. С 1993 года Виталий Сафронов занимался активной законотворческой деятельностью в законодательных органах Алтайского края и России: депутат Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов 4-го созыва и Алтайского краевого Законодательного Собрания 5-го и 6-го созывов. До 2016 года под его руководством работала фракция КПРФ в краевом парламенте, принятые по инициативе Виталия Александровича законы до сих пор составляют базу социального законодательства региона. До последних дней жизни Виталий Александрович занимал активную гражданскую позицию, являясь членов Алтайского крайкома КПРФ, регулярно выступал на пленумах по насущным политическим вопросам. Кандидат философских наук, в 1980 году в Берлине он окончил аспирантуру Высшей партийной школы имени Карла Маркса при ЦК Социалистической Единой партии Германии. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1976, 1986 годы), орденом «Знак Почета» (1971), пятью медалями. Многие политики и общественные деятели с гордостью могут назвать Виталия Александровича своим учителем. Он делал все для того, чтобы передать свой богатый жизненный опыт молодому поколению. Для всех друзей и товарищей, членов КПРФ и сторонников партии в Алтайском крае Виталий Александрович навсегда останется образцом истинного коммуниста, безгранично преданным великому делу – созиданию общества социальной справедливости. Покойтесь с миром, Виталий Александрович! Алтайский краевой комитет КПРФ, коммунисты и сторонники партии в Алтайском крае выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Виталия Александровича Сафронова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!

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