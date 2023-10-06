06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Путин назвал несправедливым свержение Януковича

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Путин: Янукович был прав, возражая против условий ассоциации Украины с ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович был прав в своих возражениях против условий ассоциации Украины с Европейским союзом в 2013 году. Заявление было сделано Путиным на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, Янукович осознавал, что условия договора об ассоциации с Евросоюзом несли «серьезные угрозы для украинской экономики», поскольку предусматривали «открытие границ, создание абсолютно неприемлемых условий для функционирования украинской экономики, украинского реального сектора экономики».

Также Путин назвал невыгодным для Украины ее присоединение к аналитическим структурам ЕС, которые, якобы «лишали Украину определенных преимуществ». По словам российского лидера, Янукович выступал только за проработку этих условий, а то, что этим «воспользовались как поводом для госпереворота» — это «чушь» и «преступление настоящее».

До этого Путин прокомментировал планы Украины вступить в ЕС. По его мнению, в текущий момент Украина пытается что-то производить, но у нее мало что получается, ведь «все происходит с помощью западных советников и посредников».

Он утверждает, что российская сторона никогда не была против того, чтобы Украину приняли в Евросоюз.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости