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“Пытаюсь понять”. Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России

ГОРНЯК2201 минуты

Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото

Президента Польши Анджея Дуду удивили слова Владимира Зеленского о том, что Варшава действует заодно с Москвой, блокируя импорт зерна с Украины. Об этом сообщило Polskie Radio 24.«”Прежде всего меня удивило, что этот на самом деле мелкий спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. <…> В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского”, — сказал Дуда.

По мнению президента, выпады украинского лидера в адрес Варшавы могут спровоцировать антиукраинские настроения в республике. Многие жители Польши уже почувствовали себя оскорбленными, рассказал он.

В начале недели Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, “подыграв” таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.

Взято отсюда
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