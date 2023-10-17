Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

“Президент России Владимир Путин 17-18 октября посетит Китайскую Народную Республику для участия в мероприятиях третьего Международного форума “Один пояс, один путь”. Программой пребывания в Пекине предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы”, – говорится в сообщении.

Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств – участников форума, добавили в Кремле.

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