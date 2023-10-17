17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

“Президент России Владимир Путин 17-18 октября посетит Китайскую Народную Республику для участия в мероприятиях третьего Международного форума “Один пояс, один путь”. Программой пребывания в Пекине предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы”, – говорится в сообщении.

Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств – участников форума, добавили в Кремле.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости