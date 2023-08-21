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Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета

редактор01 mins

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Архивное фото

Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

“За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Васнецова Олега Владимировича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова”, – говорится в указе.

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