Путин назвал создание многополярного мира неизбежным
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Создание многополярного мира – более честного и справедливого для большинства людей – неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин.
“Процесс построения именно многополярного миропорядка – более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка”, – сказал Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
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