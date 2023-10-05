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Путин назвал создание многополярного мира неизбежным

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Создание многополярного мира – более честного и справедливого для большинства людей – неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин.

“Процесс построения именно многополярного миропорядка – более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка”, – сказал Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.

Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

Взято отсюда
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