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Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Некоторые силы пытаются втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. «”Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами”, — сказал он.

Глава государства отметил, что обострение палестино-израильского конфликта касается и России. По его словам, в стране с тревогой и болью следят за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Президент подчеркнул, что сейчас в этом регионе происходит гуманитарная катастрофа. Он также заявил о попытках играть на религиозных чувствах в контексте происходящего на Ближнем Востоке. По словам Путина, цель таких действий — умножить нестабильность в мире.

Президент также призвал остановить кровопролитие и насилие в этом регионе.

“В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причем не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока”, — отметил он.

Глава государства напомнил позицию Москвы по этому конфликту: она основана на решениях Совета Безопасности ООН, которая предусматривает создание двух независимых, суверенных государств — Израиля и Палестины. Он подчеркнул, что только так можно добиться долгосрочного и фундаментального мира на Ближнем Востоке.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — “Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

Горняк22
Взято отсюда
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