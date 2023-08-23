Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника

Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что действующая команда неплохо справляется с поставленными задачами и сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях. «”Многое изменилось. И по мере необходимости решения задач, которые стоят перед республикой, вы и ваша команда, конечно, многое делаете для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены. И я вижу, что в целом у вас получается. Получается неплохо”, – сказал президент.

Путин также обратил внимание на налаживание прямого контакта с людьми для обратной связи. “Ситуация непростая, она требует от людей собранности и готовности к серьезной работе. Вижу по результатам последних месяцев, последних полутора лет: конечно, люди у вас талантливые. Никто не стоит и не ждет каких-то подачек, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать – и хотят работать, и умеют работать”, – сказал российский лидер.

Глава государства заверил, что российские власти будут содействовать этому процессу и позитивному настрою.

Говоря о предстоящих выборах, Путин заявил, что команда Пасечника сможет организовать их проведение.

“Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений”, – сказал он, добавив, что главное – показать жителям, что нынешняя команда способна решать задачи в интересах граждан.

Глава государства пожелал Пасечнику всего доброго и заявил, что федеральный центр будет помогать республике.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Взято отсюда

Источник