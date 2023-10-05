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Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году продемонстрировал рост в 73%.

“Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника, День признания, День победы и независимости. И я вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии”, – сказал Путин в ходе встречи.

Он отметил, что рост товарооборота между странами за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям, работает больше 200 совместных предприятий. Кроме этого, действует программа развития социально-экономической сферы Абхазии.

“У вас в” Сириусе” ваши дети учатся?” – также спросил Путин.

Президент Абхазии подтвердил, что в центре обучаются дети из республики.

“И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае, талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться”, – добавил Путин.

Взято отсюда
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