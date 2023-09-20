Путин провел встречу с главой Удмуртии - ГОРНЯК22

Вид на Ижевск. Архивное фото

Президент России Владимир Путин, который во вторник посетил Ижевск, провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Глава государства в Ижевске провел заседание военно-промышленной комиссии.

На встрече с Бречаловым обсуждались вопросы развития региона.

Президент обратил внимание главы Удмуртии на нехватку медперсонала и необходимость ремонтировать медучреждения на селе. “Состояние действующей сети на селе требует внимания”, – сказал Путин, добавив, что объекты требуют ремонта.

Бречалов заверил главу, что держит эти вопросы на контроле.

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