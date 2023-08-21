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Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда

редактор01 mins

Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому недавно исполнилось 80 лет.

Глава государства вручил ему государственную награду.

На этой неделе Лебедев отметил 80-летие. Ранее глава российского государства подписал указ о награждении Лебедева орденом Андрея Первозванного.

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