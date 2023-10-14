Путин сообщил о готовности поехать в Армению

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции “Ала-Арча” в Киргизии

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поехать в Армению, отметив, что работа с Ереваном не прекращается и по линии МИД, и по линии экономического блока правительства.

Он уточнил, что находится в контакте и постоянно на связи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

“Сложится нормальная обстановка, и я к ним съезжу, или он приедет. У нас график работы есть соответствующий, выстроен. Все наши службы работают в контакте и МИД, и экономический блок правительства работает, у нас работа не прекращается”, – сказал Путин на пресс-конференции.

Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. За него проголосовали лишь депутаты правящей фракции “Гражданский договор”. Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней. Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в Москве считают абсолютно незаконным и ничтожным решение МУС по президенту Путину.

город Горняк

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