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Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Архивное фото

Президент России Владимир Путин, говоря о важности обсуждения вопросов экологии, сообщил, что надеется на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым.

“Мы не должны забывать об экологии. Это всё находится в поле нашего зрения, в том числе и с нашими киргизскими друзьями. Мы знаем об этом. Мы работаем над этим. С премьер-министром действующим постоянно это обсуждаем. Надеюсь, мы с ним увидимся на саммите СНГ в ближайшее время и тоже будем об этом говорить. Так что всё находится в повестке дня. Мы понимаем, что это важно для наших стран”, – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”.

Международный дискуссионный клуб “Валдай” – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов “Россия в глобальной политике” и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата “рассказа миру о России” к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

Взято отсюда
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