Путин высказался о борьбе за более справедливый мир

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума “Российская энергетическая неделя”

Никому не нравятся окрики коллективного Запада и давление, все борются за более справедливый мир, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что Россия на правильном пути.

Он подчеркнул, что никто не борется с Западом, просто все хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе, подавляющее большинство участников международного общения исходят из своих собственных национальных интересов и стремится скоординировать эти интересы с другими странами и напрочь отвергает любую форму давления.

“А, к сожалению, этот, так называемый, коллективный Запад, ведь все, что ни делает, вот эти санкции – это же давление, окрики постоянные “Нельзя!”, “Не позволим!”, “Имейте в виду”. Кому это нравится? Да никому не нравится, все рассматривают это как атавизм, пережиток еще колониального мышления и эпохи Холодной войны. Вот именно поэтому, не потому что Россия так хороша, у нас тоже много своих проблем, а потому что все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути”, – сказал Путин, заканчивая свое выступление на пленарном заседании Российской энергетической недели.

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