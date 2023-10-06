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Путин заявил, что Россия отстаивает свои права

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что “мы отстаиваем свои права”, но подставлять друзей незачем – во время мероприятий начнутся политические шоу из-за его присутствия.

“А мы отстаиваем свои права и, уверен, мы их обеспечим. Это первое. Второе – ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же – и мы с вами – взрослые люди и понимаем. Я приехал – там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все то будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошёл нормально, слаженно и с результатами, “Двадцатка” прошла на нужном уровне. Всё это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну, и наконец, третье, всё-таки и дома дел достаточно”, – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба “Валдай” в ответ на вопрос, не чувствует ли Путин себя “лишенцем” из-за того, что не ездил на саммиты БРИКС и G20.

В этом году заседание клуба “Валдай” проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.

Международный дискуссионный клуб “Валдай” – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов “Россия в глобальной политике” и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата “рассказа миру о России” к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

Выступление Путина на пленарном заседании клуба “Валдай”. Онлайн-репортаж >>

Взято отсюда
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