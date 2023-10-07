Путин заявил о планах создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым

Президент России Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном и регионом в целом.

Лидеры России, Узбекистана и Казахстана ранее в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

“Мы сейчас разговаривали с руководителями компаний энергетических, Услышали их оценки, позиции. Как договорились, дадим команду создать соответствующую рабочую группу, чтобы рассчитать все варианты и все возможные перспективы по этому направлению”, – сказал Путин на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он также отметил, что в неформальной обстановке они сегодня смогут обсудить все двусторонние вопросы. “У нас огромный объем совместной работы”, – сказал Путин.

Взято отсюда

Источник