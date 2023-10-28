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Раскрыты полные характеристики Realme GT5 Pro

редактор ГОРНЯК2201 минуты

TENAA: смартфон Realme GT5 Pro получит чип Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ памяти

Компания Realme готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон GT5 Pro, который получит мощный чип от Qualcomm и 1 ТБ встроенной памяти. Об этом свидетельствуют данные китайского сертификационного центра TENAA.

Согласно базе регулятора, Realme GT5 Pro с кодовым номером RMX3888 получит 8-ядерный чипсет с тактовой частотой 3,3 ГГц, что указывает на использование нового Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. За производительность устройства также будут отвечать до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища.

Realme GT5 Pro получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780х1264 пикселей и поддержкой высокой частоты обновления.

За качество съемки отвечает основной датчик на 50 Мп, дополненный модулями с разрешениями 50 и 8 Мп. По слухам, Realme GT5 Pro станет первым смартфоном бренда с телеобъективом, который предложит оптический зум с 2,7-кратным оптическим приближением. Фронтальная камера представлена сенсором на 32 Мп.

Также отмечается наличие аккумулятора емкостью 5260 мАч.

Дата анонса и цена Realme GT5 Pro пока неизвестны.

Ранее Google Pixel 8 Pro проиграл iPhone 15 Pro Max в тесте на скорость работы.

город Горняк

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