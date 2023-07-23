Ремонты школ идут по всему Алтайскому краю

Это касается и небольших населенных пунктов, где появляется все больше современных учебных заведений.

Уже в начале августа закончится капремонт в Воеводской школе Целинного района. В новом учебном году и учителя, и школьники войдут фактически в новое здание: в нем обновили все от полов до потолков и крыши, купили новую мебель и оборудование. На проект было заложено 82,5 миллиона рублей.

В нашем крае больше тысячи школ, не меньше половины — старше 30 и даже 50 лет. И хотя с местами сейчас проблем нет, все равно требуется строительство новых школ — в том числе в городах и районах, где активно развивается жилищное строительство. Так что мы используем все возможные механизмы для приведения учебных заведений в порядок — чтобы у каждого ребенка в нашем крае была возможность получить качественное образование в комфортных условиях.

Воеводскую школу ремонтируют в этом году в рамках федеральной программы модернизации учебных заведений. С 2022 года в программу попало 60 школ, и в городах, и в селах. В том числе в этом году — Степновская школа Родинского района, Беспаловская и Таловская школы Змеиногорского района, Ракитовская школа Михайловского района, Тополинская школа Угловского района, Петуховская школа Ключевского района, а также гимназия №8 Рубцовска. Всего на работы заложено почти 3 миллиарда рублей.