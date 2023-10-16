Российский посол назвал эффективный механизм корейского урегулирования

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото

Формат шестисторонних переговоров (РФ, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) был самым эффективным механизмом по корейскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

“Шестисторонние переговоры, которые проводились с 2003 по 2009 год, по своему формату и содержанию представляли собой, пожалуй, наиболее эффективный диалоговый механизм политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова”, – сказал Бурмистров.

Вместе с тем он напомнил, что “шестисторонка” была приостановлена.

“Подчеркну, что она позволяла всем вовлеченным в корейское урегулирование сторонам вести равноправный диалог, высказывать свои законные озабоченности, двигаться вместе к общей цели свободного от ядерного оружия Корейского полуострова”, – пояснил Бурмистров.

“В настоящее время США, Республика Корея и Япония сплотились в кампании по ужесточению санкционного давления и навешиванию обвинительных ярлыков на Пхеньян, в том числе на площадке Совбеза ООН. При этом Россию и Китай пытаются уличить в обструкции принятию “консолидированного решения” СБ для всеобщего осуждения ракетно-ядерной деятельности КНДР. Это для нас неприемлемо. Подобные блоковые форматы не способствуют позитивной повестке, заводят политический процесс еще дальше в тупик”, – заключил он.

Ранее в 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту проекта резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Совбез ООН отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы написали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечалось в документе, СБ ООН “позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР” в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.

Это не первый проект резолюции Китая и РФ, предлагающий смягчить санкции против КНДР. В 2019 году Россия и Китай также подготовили совместный проект резолюции, призывавший к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту того документа, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях. Однако до сих пор голосования по этому проекту не проводилось. А в мае 2022 года РФ и Китаю пришлось наложить вето на подготовленную США резолюцию Совбеза об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.

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город Горняк

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