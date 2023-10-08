Российские хакеры Killnet заявили о намерении атаковать правительственные системы Израиля

Группировка хакеров Killnet: мы атакуем все правительственные системы Израиля

Группировка российских хакеров Killnet выступила с заявлением о намерении подвергнуть атакам все израильские правительственные системы. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Хакеры обвинили правительство Израиля в том, что оно виновато в происшедшем кровопролитии. По мнению Killnet, поддержав в 2022 году «террористический режим» на Украине, израильское правительство предало Россию.

Хакеры предупредили, что их атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля.

Позже Killnet подчеркнула, что она выступает лишь против израильского правительства и не идет против обычных граждан этой страны. Хакеры призвали израильтян остановить кровопролитие.

Ранее сообщалось, что истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Бомбардировкам подверглись 17 военных объекта и четыре оперативным командным центрам.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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