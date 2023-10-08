09.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА
Образование
Стало известно, как выключить слежку телефона скрытыми кнопками
Образование
Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Образование
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА
СВО
Постпред Палестины призвал указать Израилю на необходимость сменить курс
СВО
Мостовой заявил, что «Спартак» не заслуживал победы над ЦСКА

Коллекция категорий

Бизнес170 Новости
Здоровье397 Новости
Новости Алтай1578 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование205 Новости
Общество418 Новости
Объявления80 Новости
Политика353 Новости
Спорт246 Новости
Платим за интересные новости!

Российские хакеры Killnet заявили о намерении атаковать правительственные системы Израиля

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Группировка хакеров Killnet: мы атакуем все правительственные системы Израиля

Группировка российских хакеров Killnet выступила с заявлением о намерении подвергнуть атакам все израильские правительственные системы. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Хакеры обвинили правительство Израиля в том, что оно виновато в происшедшем кровопролитии. По мнению Killnet, поддержав в 2022 году «террористический режим» на Украине, израильское правительство предало Россию.

Хакеры предупредили, что их атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля.

Позже Killnet подчеркнула, что она выступает лишь против израильского правительства и не идет против обычных граждан этой страны. Хакеры призвали израильтян остановить кровопролитие.

Ранее сообщалось, что истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Бомбардировкам подверглись 17 военных объекта и четыре оперативным командным центрам.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости