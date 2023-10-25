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Россия откроет консульство в Армении у границы с Азербайджаном

редактор ГОРНЯК2201 минуты

МИД Армении одобрил открытие консульства РФ в Капане у границы с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван одобрил инициативу России об открытии своего консульства в городе Капан у границы Армении с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС.

«Мне будет сложно сказать, на каком этапе открытия консульства сейчас находится Российская Федерация. Разные страны заинтересованы в открытии консульств в Сюнике. Иран открыл, Франция заявила о таком намерении», — рассказал он.

По словам Мирзояна, открытие консульств ряда стран в Сюникской области содержит в себе «политические месседжи».

24 октября МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

новости Алтайский

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