Рубцовский парк «Патриот» пополнится новыми образцами военной техники

Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев и зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов сегодня приехали в Рубцовск.

Днём они побывали в парке «Патриот», том самом, где весной городские власти, не разобравшись, сдали предназначенные для экспозиции боевые машины на металлолом. Причиной послужило их неудовлетворительное состояние. Владимир Шаманов, у которого в Рубцовске живут родственники, и Виктор Зобнев, для которого этот город – родной, одними из первых забили тревогу. И вот сегодня гости оценили работу, проделанную в парке Рубцовска. Увиденным остались довольны и пообещали помочь с доставкой сюда новых экспонатов военной техники. В ходе своей рабочей поездки в Рубцовск Зобнев и Шаманов посетили новый промышленный технопарк «Юг Алтая». Поздравили его руководство с началом работы и пожелали успехов. Благодаря современному техническому оснащению, здесь можно выполнять самые сложные задачи по металлообработке.

Николай Березовский (Рубцовск)