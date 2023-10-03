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Садоводству нужна дорога!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

1 октября в садоводстве «Росинка» прошел пикет, посвященный критическому состоянию местной дороги. В мероприятии принял участие депутат фракции КПРФ в АКЗС Александр Волобуев.

Проблема дороги уже много лет волнует членов садоводства – не случайно на пикет пришли более 100 садоводов. – С 2011 года мы писали во все инстанции, – говорит председатель садоводства Татьяна Мазанова. – Смогли добиться включения дороги в реестр, но на просьбы сделать хотя бы ямочный ремонт администрация не реагирует. Ранее Александр Волобуев обращался в Госавтоинспекцию, чтобы сотрудники ведомства зафиксировали неудовлетворительное состояние проезжей части. Но в связи с действием Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. «Об особенностях организации и осуществления муниципального контроля» проведение проверки оказалось невозможной. – При этом по согласованию с прокурором провести проверку все-таки можно, если есть угроза жизни и здоровью граждан, – отмечает депутат. –Члены садоводства считают, что такая угроза есть. Плохое состояние дороги может привести к дорожно-транспортному происшествию. По итогам прошедшего пикета принято решение обратиться к прокурору Алтайского края Антону Герману, чтобы он согласовал проведение проверки дороги.

Взято отсюда

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