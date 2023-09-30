Сальдо заявил, о завершении интеграции Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото

Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе Российской Федерации завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным.

“Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти Российской Федерации завершены”, – сказал Сальдо.

По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции продолжат до начала 2026 года, а к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.

При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе создана полноценная система власти согласно Конституции РФ.

“Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств”, – подчеркнул губернатор.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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