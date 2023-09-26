Сборные России по футболу допустили к турнирам под эгидой УЕФА

Исполком УЕФА допустил до международных турниров юношеские сборные России

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальный команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Также исполком организации предложил администрации УЕФА найти техническое решение включить российские команды соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьевки.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Основная команда сборной России свой последний официальный матч провела в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее глава РПЛ высказался о возвращении российских клубов в еврокубки.

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