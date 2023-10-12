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Чиновникам, которые владеют паями, такой поворот событий может грозить обвинением в нарушении антикоррупционного законодательства

Фактически любой муниципальный или госслужащий, который сдает в аренду имущество для ведения бизнеса, в том числе земельные паи, может сам считаться предпринимателем, со всеми вытекающими последствиями, в том числе нарушением антикоррупционного законодательства. Такой вывод можно сделать, исходя из ответа прокуратуры Алтайского края “Толку” и решения Верховного суда РФ. А это значит, что недавний прецедент Завьяловского района, где главе предъявили как нарушение сдачу в аренду земельных паев, может быть тиражирован и на других чиновников и депутатов. И таких в регионе могут быть сотни, если не тысячи.

Напомним, прокуратура обратилась в суд с иском об отстранении от должности главы Завьяловского района Николая Онищенко. До этого надзорное ведомство вынесло представление районному совету с таким же требованием, но депутаты отказались это делать.

Среди причин, по которым прокуратура требует такого решения, – несколько нарушений антикоррупционного законодательства. В том числе, стало известно “Толку“, – ведение предпринимательской деятельности, которое как раз заключается в сдаче в аренду земельных паев.

Такая постановка вопроса обескуражила не только местных чиновников, но и краевых депутатов. Например, Сергея Серова, председателя аграрного комитета АКЗС, который сообщил, что 30 лет сдача в аренду паев нарушением не считалась, а “вот теперь кому-то, простите, пришла в голову мысль!”.

Землю хозяйств поделили на паи и выдали жителям еще в начале 1990-х годов. В крае один пай – это в среднем 14 га, рассказывал Серов. Львиная доля собственников или ранее продала их сельхозпредприятиям, или до сих пор сдает им землю в аренду, получая взамен или сельхозпродукцию, или деньги. По закону, это облагаемый НДФЛ доход.

Земельные паи, по данным “Толка”, принадлежат и многим муниципальным служащим, и депутатам, в том числе работающим на зарплате. Если завьяловский прецедент распространить на них, то всех их могут признать нарушителями антикоррупционного законодательства, потому что чиновники заниматься бизнесом не имеют права.

05 октября, 7:18 Алтайских чиновников, владеющих земельными паями, могут признать коррупционерами

Прокуратура Завьяловского района расценила сдачу в аренду земли главой как ведение предпринимательской деятельности, на что чиновники права не имеют по закону

“Толк” запросил у прокуратуры Алтайского края информацию о том, что является основанием расценивать сдачу паев в аренду как предпринимательскую деятельность. В ведомстве ответили, что есть соответствующее определение Верховного суда РФ (от 20 июля 2018 года N 16-КГ18-17).

Это определение касается иска к жителю Волгограда, с которого требовали уплатить не только НДФЛ, но и НДС за то, что он сдал в аренду помещение торгового павильона одной из компаний города. Верховный суд признал это требование обоснованным.

В обосновании суда в числе прочего говорится: “О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности могут свидетельствовать, в частности, осуществляемые систематически на свой риск организованные действия по использованию имущества, направленные на извлечение прибыли“.

Также указывается, что управление нежилым недвижимым имуществом согласно общероссийскому классификатору является одним из видов экономической деятельности.

Кроме того, говорится в определении суда, имеет значение назначение недвижимости. Например, павильон изначально предназначен для торговли, то есть ведения бизнеса.

Учитывается и фактор риска как один из признаков предпринимательской деятельности. По логике суда торговля, которую ведет арендатор в павильоне, – рискованное дело, что может привести к тому, что и арендодатель не получит свой доход. Если теоретически перенести эту трактовку на историю с паями, то получается, что и ведение сельского хозяйства на них несет риски, и владельцы паев могут не получить свою оплату.

“Таким образом <…> объекты недвижимости не предназначены для использования в личных, семейных или домашних нуждах и в результате деятельности <…> по сдаче этих помещений в аренду происходит увеличение экономической выгоды (прибыли)”, – резюмирует суд.

По этой логике любой собственник земельного пая, который сдает его в аренду сельхозпредприятию – то есть компании, ведущей бизнес, вероятно, может быть признан предпринимателем.

Серов пообещал, что комитет будет делать запросы во все необходимые ведомства и искать пути решения.

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Взято отсюда