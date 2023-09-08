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«Сепахан» оставил сообщение «Зениту» в раздевалке «Газпром Арены»

ГОРНЯК2201 mins

«Сепахан» поблагодарил «Зенит» за гостеприимство после товарищеского матча

Иранский футбольный клуб «Сепахан» оставил сообщение с благодарностью петербургскому «Зениту» за проявленное гостеприимство во время проведения товарищеского матча в России. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Спасибо, «Зенит». Спасибо, Россия», — написано в сообщении, оставленном на доске для тактического разбора в раздевалке стадиона «Газпром Арена».

7 сентября «Зенит» обыграл «Сепахан» со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан. По ходу первого тайма игрок российской команды Андрей Мостовой получил травму ноги и не смог продолжить встречу.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали 14 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера, «Краснодара», составляет три балла.

В ближайшем матче «Зенит» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 17 сентября, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее трехкратный чемпион России по футболу завершил карьеру.

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