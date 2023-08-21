Сервис «Яндекс Маркет» защитит уникальный контент продавцов от использования конкурентами

«Яндекс Маркет» позволит размещать уникальный контент только авторам этих материалов

Команда сервиса «Яндекс Маркет» позаботилась о том, чтобы конкуренты не могли использовать уникальный контент продавцов. С 15 августа фото товаров в интерьере, видеообзор, название и описания, которые магазины создают сами, сервис будет размещать только в предложениях авторов соответствующих материалов. Предложения других магазинов на таком контенте размещаться не будут.

Продавцы маркетплейса считают, что это решение поможет им выделить свое предложение среди конкурентов и дать клиентам больше информации о товаре.

Сейчас товары популярных брендов объединены на «Яндекс Маркет» в общей карточке. Так покупателям проще выбрать подходящий вариант среди нескольких предложений одного и того же товара от разных продавцов.

Кроме того, в компании сообщили, что теперь «Яндекс Маркет» будет отдельно показывать рейтинг магазина, оценки и отзывы пользователей о товарах конкретного продавца.

Например, если заказать стиральную машину, а затем оставить о ней свое мнение — сервис привяжет его к предложению соответствующего продавца. Благодаря этому у магазина будут свои отзывы и рейтинги товаров — и на них не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов, пояснили в «Яндекс Маркете».

Если предложение продавца окажется выгоднее конкурентов, то маркетплейс покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию. А контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения.

Во время продвижения товара на «Яндекс Маркете» и на странице магазина сервис также будет показывать тот контент, который добавил сам магазин.

Также в компании сообщили, что в ближайшее время электронная торговая площадка предложит продавцам дополнительные места в выдаче, где они смогут использовать свой контент.

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