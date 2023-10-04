04.10.2023

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Шаткая ситуация. В Швеции указали на грубейший просчет Запада по России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото

Запад совершил грубейший просчет, недооценив Россию в конфликте на Украине, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.«

"Запад оказался в очень шаткой ситуации. К этому разгрому НАТО и Запад привела в корне неверная оценка России. Мы совершенно ее недооценили. Наши чиновники — как политики, так и военные — показали себя чертовски бездарными. Настолько, что не смогли верно оценить Россию", — утверждает он.

Эксперт отметил, что западные страны хотели сломить Россию, поставив на победу Киева в конфликте на Украине и попытавшись оказать давление санкциями на Москву, но в итоге все пришло к тому, что ВСУ не могут добиться никакого успеха, а введенные против Кремля ограничения лишь навредили самой Европе.«

"Мы вошли в НАТО, прошли весь этот путь и отправили на Украину массу оружия. Однако все эти пушки разлетелись на куски. Русские уничтожают наши танки и боевые машины. Несколько месяцев назад все твердили о системах "Пэтриот" (Patriot), которые якобы защитят воздушное пространство Украины. Так вот о ней больше ни слова, потому что, разумеется, русские разнесли ее на части", — подытожил Берн.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Взято отсюда
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