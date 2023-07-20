Штрафы в разы больше. Что грозит россиянам за нарушение закона о мобилизации

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В России за неявку в военкомат могут ввести штраф в 50 тыс. рублей. За другие провинности, связанные с воинской обязанностью, наказание тоже могут ужесточить

С 1 октября 2023 года в силу могут вступить поправки в Кодекс об административных правонарушениях: штрафы за несоблюдение закона о мобилизации станут выше, пишут “Ведомости”.

Если изменения примут и они вступят в силу, то россиян ждут следующие неприятности:

если гражданин по повестке не явится в военкомат без уважительной причины, штраф увеличится с 3 до 50 тыс. рублей;

если россиянин не оповестит военкомат об изменении личных данных, на него могут наложить штраф от 10 до 20 тыс. рублей;

за уклонение от медицинского обследования штраф может увеличится с 3 до 25 тыс. рублей;

если гражданин умышленно повредит или потеряет документы воинского учета, то штраф может грозить до 25 тыс. рублей.

Увеличатся штрафы и для должностных лиц, которые отвечают за оповещение и явку граждан.

Ранее “Толк” писал о том, что в России вступил в силу новый порядок ограничения права на управление автомобилем для военнообязанных, которые не пришли в военкомат по повестке.