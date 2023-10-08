“Ситуация резко ухудшилась”. В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ

Украинские военнослужащие. Архивное фото

Вооруженный конфликт, вспыхнувший на этой неделе на Ближнем Востоке, ударит по наступающим силам ВСУ, поскольку США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.«

"Никаких прорывов (во время контрнаступления ВСУ. — Прим. ред.) не произойдет. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине… Дорогие мои, кто их даст?" — задался вопросом эксперт.

В субботу Израиль подвергся беспрецедентным по масштабу ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Россия ранее призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

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