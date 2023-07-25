Сладкий мёд по шёлковому пути. Как прошел визит китайской делегации в Алтайском крае

В конце прошлой недели Алтайский край с официальным визитом посетила китайская делегация из округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) под руководством главы администрации округа Дженса Хадеса.

Насыщенная программа

Китайская делегация сначала встретилась с Виталием Снесарем, заместителем председателя Правительства Алтайского края, руководителем администрации. В обсуждении вопросов всестороннего сотрудничества, в том числе в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, приняли участие руководители краевых Минэкономразвития, Минтранса, управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Позже состоялись переговоры между представителями деловых кругов Алтайского края и округа Алтай в барнаульском центре «Мой бизнес». Китайская сторона вновь подтвердила давний интерес не только к рынку строительных материалов нашего региона, но и прежде всего к нашей экологически чистой сельхозпродукции – растительным маслам, жмыху, семенам льна, меду.

– Встречи с китайскими партнерами до 2020 года проходили регулярно. Причем это были коллеги не только из СУАР, но также из других регионов КНР, – прокомментировал для «АП» Юрий Захаров, начальник департамента по внешним связям правительства края. – К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и очень многие контакты ушли на другой уровень – в формат видеоконференций. Это помогло все это время поддерживать отношения с китайскими партнерами, проводя встречи и диалоги между бизнесменами и предприятиями двух стран. Сейчас есть возможность возобновить очное общение. Китайская сторона воспользовалась первой же возможностью, чтобы приехать и поддержать личные контакты. Все представители наших предприятий, кто сегодня здесь собрался, не только чего-то хотят, но они давно уже взаимодействуют с китайскими фирмами. Для них понятна и прозрачна схема такого сотрудничества.

«Патриархом» торговых отношений с Китаем стоило бы обозначить Анатолия Попова, фирма которого еще с 90-х годов поставляет восточным соседям различную продукцию. Анатолий Владимирович первым взял слово, чтобы рассказать гостям о льняном масле горячего отжима.

– Эта продукция поставляется нами и в СУАР, и в Харбин, – уточнил бизнесмен. – Причем разливаем мы по желанию заказчиков масла или в полиэтиленовые емкости, или в стеклянные.

Дженс Хадес пригласил наших предпринимателей принять участие в выставке в городе Алтай:

– Всем известна выставка в административном центре Урумчи. Но сегодня мы договорились организовать выставку продукции Алтайского края и в нашем городе.

Линь Шуин – председатель правления инвестиционной группы «Синьлюй». Он рассказал о широком спектре направлений деятельности этой компании – от производства изделий из алюминия и керамогранита до выпуска верблюжьего молока. География контактов тоже обширна – от Франции до Москвы.

– Мы хотим и в таком немаленьком по населению Алтайском крае тоже начать работать, – высказал пожелание китайский гость.

Сразу три крупных производителя меда пришли в центр «Мой бизнес», чтобы тоже рассказать гостям о сладком бренде нашего края и продемонстрировать образцы продуктов.

Ирина Шадрина – руководитель отдела продаж компании «Медовик Алтая»:

– С китайской стороной мы работаем с 2010 года. С покупателями из СУАР тоже контактировали и продолжаем сотрудничество. Доставку осуществляем разным транспортом: железнодорожным, автомобильным, морским. Все делаем по условиям заказчиков. Географическая близость наших регионов (Алтайского края и СУАР) на логистике пока никак не сказывается. Как и раньше, приходится возить продукцию в Китай через Забайкалье.

Новый маршрут

Пока мало кто из наших бизнесменов рискнул регулярно доставлять свою продукцию автотранспортом в СУАР по ближайшему маршруту.

Хотя по инициативе Правительства Алтайского края в апреле 2022 года была организована экспедиция в Западную Монголию по маршруту АН-4 (Asian Highways – 4) на участке Ташанта – Такешикан с участием представителей транспортных компаний. Они отметили высокое качество дорожного полотна и наличие необходимой инфраструктуры.

Юрий Захаров уверен, что трасса скоро все же больше оживет.

– Технически этот маршрут полностью готов. Наши компании-перевозчики по нему прошли в начале года и убедились, что полностью пригодна дорога для прохода большегрузного транспорта, – отметил начальник департамента по внешним связям. – Но дорога эта пока еще не в том привычном нам формате, как, например, тот же Чуйский тракт. Там через короткие промежутки пути есть возможность остановиться, чтобы переночевать и перекусить. Понятно, что у монгольской части трассы это все впереди. Но мы стараемся заниматься популяризацией нового маршрута, привлекая компании к доставке грузов именно там. Статистика показывает рост товарооборота по этому направлению.

Годы побратимства

Контакты Новоалтайска с китайским городом-«тезкой» Алтаем начались в апреле 2014 года. Было подписано соглашение об установлении побратимских связей. С тех пор стороны и развивают регулярно торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество.

Но первой страничкой сотрудничества стала все-таки не экономическая, а гуманитарная.

Тогда во время визита делегации города Алтай СУАР КНР в наш край главы двух городов подписали соглашение об организации отдыха для китайских детей в Новоалтайске. И уже в августе 2014 года 28 иностранных школьников отдохнули в летнем лагере «Орлёнок», который находится на окраине села Зудилова.

Справка

Округ Алтай относится к Или-Казахскому автономному округу СУАР КНР. Население округа – 680 тыс. человек. В городе Алтае живут 200 тыс. человек.

И з сердца Алтая. В Барнауле алтайские производители покажут свои лучшие гастрономические бренды

ПЛАТУНОВ Евгений