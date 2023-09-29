Слияния не будет: глава Алтая отозвал “тревожные” поправки в Конституцию

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Глава региона прислушался к общественникам и местным жителям и снял законопроект с рассмотрения. Теперь его вынесут на общественное обсуждение

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отозвал поправки в Конституцию региона после обращения от местной Общественной палаты и негодования жителей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

По словам Хорохордина, “отдельные лица” стали использовать тему поправок для обострения национального вопроса и ставить под сомнение статус Республики Алтай.

“Некоторые из них намеренно вводят людей в заблуждение, подменяют понятия, распространяют информацию, не соответствующую действительности. Неоднократно говорил и повторю еще раз: я, как и большинство наших жителей, выступаю за сохранение статуса Республики Алтай“, – отметил глава региона.

В подтверждение своих слов Хорохордин напомнил, что ранее в регионе приняли государственную программу по сохранению и развитию алтайского языка. Глава региона заявил, что сегодня Республика Алтай – “это узнаваемый бренд, не нуждающийся в представлении, известный во всей стране и далеко за ее пределами”.

“Статус Республики Алтай как отдельного субъекта Российской Федерации закреплен, прежде всего, в Конституции России и Конституции Республики Алтай. Любая информация о возможном объединении регионов – пустые слухи, не имеющие под собой никаких оснований“, – заключил он.

Ранее в Республике Алтай разгорелся скандал вокруг поправок в Конституцию региона. Поправки внес на рассмотрение в местный парламент глава региона Олег Хорохордин. Активисты считают, что эти правки ставят под угрозу целостность и самостоятельность республики. Они опасаются, что регион может “поглотить” Алтайский край.

Взято отсюда