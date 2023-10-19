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“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден. Архивное фото

Пользователи соцсети X (бывшая Twitter. – Прим.ред.) оценили обращение президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену.

На форуме “Один пояс, один путь” в Китае российский лидер заявил, что глава Белого дома должен забрать вооружения с Украины, а также приехать на чаепитие с блинами в Москву, если считает, что Россия “потерпела поражение” в конфликте.«”Путин лишь констатирует факты. Америка выставляется не в лучшем свете”, — полагают в комментариях

“Он смеется над ним. Иорданцы, которых мы во многом поддерживаем, отменили встречу с ним после того, как он уже прилетел, чтобы унизить его”, — полагает один из участников дискуссии.

“Под руководством Джо Байдена США оказались на самом низком уровне за всю свою историю”, — считает другой пользователь.

“Мы больше не серьезная страна”, — посетовали в беседе.

“Байден не приедет на чаепитие. У него постоянно отпуск. Ни у кого в США не бывает такого количества отпусков”, — сыронизировал еще один участник обсуждения.

Ранее Путин заявил, что украинское контрнаступление, которое длилось почти пять месяцев, фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта. С 4 июня ВСУ потеряли из-за боевых действий свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин, уточнил он.

новости Локтевский
Взято отсюда
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