СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите

Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ему сообщили, что сейчас не лучшее время для такого визита, пишет газета Ynet.«

"В Израиле заявили, что сейчас неподходящее время для визита Зеленского. В любом случае это не означает, что он позже не приедет в Израиль", — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, украинский президент сможет посетить ближневосточную страну во время будущего турне по Европе.

Cегодня Блинкен прибыл в Израиль. Визит не был запланирован заранее, а связан с обострением обстановки на границе с Ливаном. В прошлый раза американский госсекретарь посетил страну 12 октября.

Портал Axios сообщил о намерении Зеленского отправиться в Израиль на прошлой неделе. По данным издания, команда украинского президента направила официальный запрос в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Такой шаг был предпринят на фоне все громче звучащих заявлениях о смещении фокуса внимания с Украины на Ближний Восток. Сам Зеленский в интервью телеканалу France 2 признавал, что эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС рискует “отвлечь” внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее заявил, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

новости Локтевский

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