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Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

ГОРНЯК2201 mins

Владимир Кожин. Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства города.

“В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ “О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ” наделить полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы”, – говорится в указе.

Взято отсюда
Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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