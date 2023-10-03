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Совет Общественной палаты Алтайского края поблагодарил представителей академии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

26 сентября состоялось заседание Совета Общественной палаты Алтайского края. Первым вопросом участники рассмотрели результаты работы Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае 8-10 сентября.

Студенты и преподаватели Алтайского филиала Президентской академии в круглосуточном режиме осуществляли видеонаблюдение за избирательными участками, взаимодействовали с наблюдателями на местах, заблаговременно выявляли возможные нарушения и пресекали их.

Среди сотрудников академии наиболее активное участие приняли:

  • Алексей Чесноков , доцент кафедры частного права, к.ю.н.;
  • Ирина Фролова , доцент кафедры частного права;
  • Людмила Жгун , доцент кафедры частного права;
  • Марина Витько , доцент кафедры теоретико-исторических и государственно-правовых дисциплин, к.п.н. и многие другие.

    • Большая работа была проделана членом Ассоциации выпускников академии Гариком Геворгяном.

    Работу в мониторинговой и информационно-аналитической группе Центра общественного наблюдения (ЦОН) осуществляли студенты 3 и 4 курсов юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС:

  • Анастасия Аккерман;
  • Кирилл Байда;
  • Иван Богданов;
  • Аржан Борин;
  • Вячеслав Буслаев;
  • Виталий Головко;
  • Анна Евстифейкина;
  • Екатерина Елистратова;
  • Маргарита Ковальчук;
  • Анастасия Крючкина;
  • Данил Лиманский;
  • Андрей Мардасов;
  • Сергей Пылков;
  • Евгений Разинкин;
  • Полина Санкина;
  • Алексей Сафронов;
  • Денис Сизиков;
  • Ульяна Степанова;
  • Екатерина Шункевич.

    • В результате заседания Совет принял решение выразить благодарность за особый вклад в обеспечение законности выборов в Алтайском крае в ЕДГ-2023 Гарику Геворгяну, Алексею Чеснокову, Екатерине Елистратовой и Екатерине Шункевич.

    Вовлеченность студентов в работу Центра общественного наблюдения за выборами помогла освоить навыки мониторинга социальных сетей, оперативного решения нестандартных правовых задач, подготовки юридических документов и информационных сообщений. Благодаря этому не только я, но и другие студенты закрепили свои знания избирательного законодательства с помощью реальных кейсов. Многие участвовали не первый год и единодушно признают важность института общественного наблюдения за выборами, который содействует развитию гражданского общества.

    Екатерина Елистратова Студентка 3 курса юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС, член Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае

    Я посетил много избирательных участков как член Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. Для многих выборы – это семейная традиция! Дети, наблюдая активную гражданскую позицию родителей, осознают важность выбора своего будущего, будущего своей страны. В этом году впервые вместе со мной голосовал и мой 18-летний сын. Он понимает, что участие в голосовании очень важно и его голос обязательно повлияет на результат. Уверен, что позитивные изменения ждут наш регион в ближайшие годы!

    Гарик Геворгян Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам общественного контроля, председатель Алтайской краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края»

    Мы сформировали замечательную и эффективную команду, которая способствовала выполнению задачи обеспечения законности и прозрачности выборов, а все попытки внешнего воздействия на избирательную систему в Алтайском крае провалились.

    Сегодня можно говорить о том, что обеспечение легитимности выборов – задача, сравнимая по важности с защитой нашего суверенитета. Огромное спасибо сотрудникам, студентам Академии, членам Общественной палаты Алтайского края, тысячам общественных наблюдателей на местах и всем неравнодушным, оказавшим помощь в осуществлении проекта.

    Алексей Чесноков Доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае

    Взято отсюда

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