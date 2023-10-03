Совет Общественной палаты Алтайского края поблагодарил представителей академии

26 сентября состоялось заседание Совета Общественной палаты Алтайского края. Первым вопросом участники рассмотрели результаты работы Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае 8-10 сентября.

Студенты и преподаватели Алтайского филиала Президентской академии в круглосуточном режиме осуществляли видеонаблюдение за избирательными участками, взаимодействовали с наблюдателями на местах, заблаговременно выявляли возможные нарушения и пресекали их.

Среди сотрудников академии наиболее активное участие приняли:

Алексей Чесноков , доцент кафедры частного права, к.ю.н.;

Ирина Фролова , доцент кафедры частного права;

Людмила Жгун , доцент кафедры частного права;

Марина Витько , доцент кафедры теоретико-исторических и государственно-правовых дисциплин, к.п.н. и многие другие.

Большая работа была проделана членом Ассоциации выпускников академии Гариком Геворгяном.

Работу в мониторинговой и информационно-аналитической группе Центра общественного наблюдения (ЦОН) осуществляли студенты 3 и 4 курсов юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС:

Анастасия Аккерман;

Кирилл Байда;

Иван Богданов;

Аржан Борин;

Вячеслав Буслаев;

Виталий Головко;

Анна Евстифейкина;

Екатерина Елистратова;

Маргарита Ковальчук;

Анастасия Крючкина;

Данил Лиманский;

Андрей Мардасов;

Сергей Пылков;

Евгений Разинкин;

Полина Санкина;

Алексей Сафронов;

Денис Сизиков;

Ульяна Степанова;

Екатерина Шункевич.

В результате заседания Совет принял решение выразить благодарность за особый вклад в обеспечение законности выборов в Алтайском крае в ЕДГ-2023 Гарику Геворгяну, Алексею Чеснокову, Екатерине Елистратовой и Екатерине Шункевич.

Вовлеченность студентов в работу Центра общественного наблюдения за выборами помогла освоить навыки мониторинга социальных сетей, оперативного решения нестандартных правовых задач, подготовки юридических документов и информационных сообщений. Благодаря этому не только я, но и другие студенты закрепили свои знания избирательного законодательства с помощью реальных кейсов. Многие участвовали не первый год и единодушно признают важность института общественного наблюдения за выборами, который содействует развитию гражданского общества.

Екатерина Елистратова Студентка 3 курса юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС, член Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае

Я посетил много избирательных участков как член Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. Для многих выборы – это семейная традиция! Дети, наблюдая активную гражданскую позицию родителей, осознают важность выбора своего будущего, будущего своей страны. В этом году впервые вместе со мной голосовал и мой 18-летний сын. Он понимает, что участие в голосовании очень важно и его голос обязательно повлияет на результат. Уверен, что позитивные изменения ждут наш регион в ближайшие годы!

Гарик Геворгян Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам общественного контроля, председатель Алтайской краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края»

Мы сформировали замечательную и эффективную команду, которая способствовала выполнению задачи обеспечения законности и прозрачности выборов, а все попытки внешнего воздействия на избирательную систему в Алтайском крае провалились.

Сегодня можно говорить о том, что обеспечение легитимности выборов – задача, сравнимая по важности с защитой нашего суверенитета. Огромное спасибо сотрудникам, студентам Академии, членам Общественной палаты Алтайского края, тысячам общественных наблюдателей на местах и всем неравнодушным, оказавшим помощь в осуществлении проекта.

Алексей Чесноков Доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае

Взято отсюда