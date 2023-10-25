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Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото

Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия выступала и выступает за создание реальной системы действующей международной безопасности – “единой и неделимой для всех на новых справедливых принципах”.

“В своё время ратифицировав договор, мы, естественно, проявили добрую волю, обозначили стремление внести свой вклад в глобальную безопасность и, естественно, рассчитывали на ответственные действия, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но Вашингтон за столько лет – а прошло 23 года – так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность”, – заключила парламентарий.

Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности ранее поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Закон предлагает отменить статью 1 закона “О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний”. В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

Горняк22
Взято отсюда
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