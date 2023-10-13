Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото

Совфед намерен на заседании 25 октября рассмотреть закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении в РФ военного положения, сенаторы его поддержат, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Госдума в четверг приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.

“Планируем рассмотреть закон на заседании (Совета Федерации) 25 октября. Поддержим”, – сказал Джабаров, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

“Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая”, – добавил он.

город Горняк

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