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Спасибо Вам, учителя! Алтайские социалисты поздравили педагогов барнаульского лицея с профессиональным праздником

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Громкие овации, трогательные слова признательности и благодарности и, конечно, подарки получают сегодня учителя. В барнаульском лицее №122 состоялся концерт, посвященный профессиональному празднику педагогов, в котором приняла участие руководитель исполкома алтайских социалистов, депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Евгения Анатольевна пришла не с пустыми руками. Она поблагодарила всех учителей и коллектив лицея №122 в частности, за их ежедневный, кропотливый, сложный труд. За их талант и умение находить подход к каждому ребенку. За их терпение и выдержку. За их внимательность и настойчивость. За знания, которые они вкладывают в наших детей, в будущее поколение России.

Социалистка вручила коллективу образовательного учреждения Благодарственное письмо от депутата Госдумы, лидера регионального отделения СР-ЗП в Алтайском крае Александра Терентьева и ценные подарки от партии, которые будут полезны педагогам в их профессиональной деятельности. Евгения Анатольевна сама преподавала и знает про труд педагога не понаслышке. Она пожелала в этот торжественный день учителям самого главного – крепкого здоровья и терпения. “Чтобы нервные клетки были в сохранности, а работа приносила только положительные эмоции“, – отметила депутат АКЗС.

Взято отсюда

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