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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник у Крыма

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Минобороны: cредства ПВО катера ЧФ уничтожили украинский беспилотник у Крыма

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, дрон был обнаружен и уничтожен в 10 км от юго-западного побережья Крыма.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

В этот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в Крыму.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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