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США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев

редактор01 mins

В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Архивное фото

США создают серьёзные препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

“Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности, а также убедительности “вахты” США”, – сообщил он.

Как отметил российский дипломат, Вашингтон продолжает “терять лицо” как ответственный участник международного общения и договороспособный игрок.

“Конечно, мы не питали больших иллюзий относительно способности Вашингтона держать слово, однако исходили из того, что это (председательство в АТЭС – ред.) позволит оказать отрезвляющий дисциплинарный эффект, удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС”, – подчеркнул он.

Бердыев добавил, что Россия давала согласие на председательство США в АТЭС, уделив особое внимание подтверждению со стороны Вашингтона готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов и самоуправства.

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