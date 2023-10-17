США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Президент России Владимир Путин указал на реальную причину конфликта на Ближнем Востоке, что значительно повысило его имидж в арабском мире и сделало потенциальным посредником между израильтянами и палестинцами, пишет специалист по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб в статье для Arab News.«”Путин — единственный мировой лидер, указавший на корень конфликта между израильтянами и палестинцами. Это высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Официальный представитель ЛАГ Джамаль Рушди отметил, что Россия “заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав”, — отмечается в публикации.

Эксперт также напомнила, что американцы так и не смогли заключить приемлемую для обеих сторон сделку. Представитель палестинской миссии в Великобритании, в свою очередь, заявил, что Соединенным Штатам не удалось урегулировать арабо-израильский конфликт и эту роль должны взять на себя другие игроки.

Боевые действия на Ближнем Востоке вспыхнули 7 октября, когда военное крыло движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов палестинские бойцы проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее заявил, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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