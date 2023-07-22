Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии юбилейной смены Международной летней детской деревни «Алтай»

В Егорьевском районе с 16 по 25 июля проходит 30-я смена Международной летней детской деревни «Алтай». В ее торжественном открытии 17 июля приняла участие председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Татьяна Ильюченко . Она провела для участников смены паралимпийский урок.

Масштабное молодежное мероприятие в лагере отдыха «Юность» на протяжении трех десятилетий организует Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций. В этом году юные лидеры из регионов России и стран ближнего зарубежья объединились в десять дружин: «Стремительную», «Солнечную», «Радужную», «Творческую», «Инновационную», «Праводеловую», «Отважную», «Правоохранительную», «Олимпийскую» и «Спасательную». Им предстоит освоить насыщенную образовательно-воспитательную программу и совершить 22 международных дела.

«Каждый раз с удовольствием бываю в летней детской деревне и общаюсь с участниками смены в формате паралимпийского урока. Рассказываю историю развития паралимпийского спорта в России, говорю о своем спортивном пути и обсуждаю с такими разными юными лидерами пути достижения жизненных целей. Ребята как всегда активные, заинтересованные, с горящими глазами и множеством вопросов. У «Международки» большая история и хорошие традиции благодаря организаторам смен и наставникам. Большое спасибо им за работу!», – сказала Татьяна Ильюченко.