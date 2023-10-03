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Татьяна Величко удостоена высшей краевой награды

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Виктор Томенко наградил орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени Величко Татьяну Васильевну, члена Общественной палаты Алтайского края, председателя Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия. Татьяна Величко с 1990 года работает в должности председателя Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций. Под руководством Татьяны Васильевны успешно реализуются программы повышения квалификации и подготовки кадров: лидеров детских и молодёжных организаций, вожатых, координаторов детского движения муниципального (городского, районного) и регионального уровней через систему консультаций, курсов, семинаров, совещаний, конференций. В настоящее время в 69 муниципальных образований края созданы структуры во главе с координатором детского движения, объединяющие 923 детских и подростковых организаций, насчитывающих в своих рядах 180 тысяч человек.

Татьяной Величко созданы и работают краевой Совет вожатых, краевой круглогодичный педагогический отряд Алтая «Ювента». Татьяна Васильевна сохранила и укрепила систему работы с государственными образовательно-оздоровительными учреждениями России (с Всероссийскими детскими центрами «Орлёнок» и «Океан»), занимаясь подбором и направлением лучших представителей детского движения; заботится о привлечении молодых кадров для работы в детских молодёжных организациях и сохранении опытных специалистов; эффективно внедряет в практику накопленный международный опыт работы с добровольцами и волонтёрами; создаёт условия для расширения опыта международного, межкультурного общения.

Татьяна Васильевна разработала, организовала и успешно реализует уже 30 лет уникальную программу «Международная летняя детская деревня «Алтай», которая принимает детей Алтайского края, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году состоялась юбилейная смена.

Программа стала лауреатом Российского конкурса вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в летний период, победителем открытых краевых конкурсов программ профильных смен оздоровительных учреждений в летний период для одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Татьяна Васильевна является автором ряда публикаций, в том числе методических. Под ее руководством реализуются 60 программ Российского и краевого уровня, которые помогают детям и молодежи в овладении способами реализации своих прав в государстве и обществе; формировании гражданской, патриотической позиции; обучение выбору стратегии жизненного пути, успешной профессиональной деятельности, творческой самореализации.

Татьяна Величко тесно взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти края, а также с территориальными отделениями органов федеральной власти. Неоднократно избирается председателем Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Взято отсюда

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