Татьяна Величко удостоена высшей краевой награды

Виктор Томенко наградил орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени Величко Татьяну Васильевну, члена Общественной палаты Алтайского края, председателя Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия. Татьяна Величко с 1990 года работает в должности председателя Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций. Под руководством Татьяны Васильевны успешно реализуются программы повышения квалификации и подготовки кадров: лидеров детских и молодёжных организаций, вожатых, координаторов детского движения муниципального (городского, районного) и регионального уровней через систему консультаций, курсов, семинаров, совещаний, конференций. В настоящее время в 69 муниципальных образований края созданы структуры во главе с координатором детского движения, объединяющие 923 детских и подростковых организаций, насчитывающих в своих рядах 180 тысяч человек.

Татьяной Величко созданы и работают краевой Совет вожатых, краевой круглогодичный педагогический отряд Алтая «Ювента». Татьяна Васильевна сохранила и укрепила систему работы с государственными образовательно-оздоровительными учреждениями России (с Всероссийскими детскими центрами «Орлёнок» и «Океан»), занимаясь подбором и направлением лучших представителей детского движения; заботится о привлечении молодых кадров для работы в детских молодёжных организациях и сохранении опытных специалистов; эффективно внедряет в практику накопленный международный опыт работы с добровольцами и волонтёрами; создаёт условия для расширения опыта международного, межкультурного общения.

Татьяна Васильевна разработала, организовала и успешно реализует уже 30 лет уникальную программу «Международная летняя детская деревня «Алтай», которая принимает детей Алтайского края, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году состоялась юбилейная смена.

Программа стала лауреатом Российского конкурса вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в летний период, победителем открытых краевых конкурсов программ профильных смен оздоровительных учреждений в летний период для одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Татьяна Васильевна является автором ряда публикаций, в том числе методических. Под ее руководством реализуются 60 программ Российского и краевого уровня, которые помогают детям и молодежи в овладении способами реализации своих прав в государстве и обществе; формировании гражданской, патриотической позиции; обучение выбору стратегии жизненного пути, успешной профессиональной деятельности, творческой самореализации.

Татьяна Величко тесно взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти края, а также с территориальными отделениями органов федеральной власти. Неоднократно избирается председателем Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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