Томенко назначил замов в правительство Алтайского края

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По распоряжению главы региона на должности они будут назначены с 30 сентября и до окончания срока полномочий регионального правительства

Губернатор Виктор Томенко назначил заместителей председателя правительства Алтайского края. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

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Губернатор региона поблагодарил всех членов правительства за совместную работу и заявил, что формирование обновленной системы управления произойдет в ближайшее время

Зампредседателя правительства, руководителем администрации губернатора продолжит работать Виталий Снесарь, на должность зампредседателя правительства назначены также Александр Лукьянов, Денис Губин, Иван Кибардин и Игорь Степаненко.

По распоряжению губернатора на должности они будут назначены с 30 сентября 2023 года и до окончания срока полномочий регионального правительства.

Напомним, после вступления в должность губернатор Виктор Томенко отправил членов правительства Алтайского края и руководителей краевых органов власти в отставку . До тех пор пока не произойдут новые назначения, все они работают в статусе исполняющих обязанностей.

Ранее сообщалось, что первые назначения в правительстве начнутся с тех, кого не нужно согласовывать с федеральными министерствам, ведомствами и АКЗС.

Взято отсюда