Томенко сдал подписи для выдвижения кандидатом в губернаторы Алтайского края

Фото: ИА SM News Екатеринбург

19 июля – ИА SM.News. По словам действующего губернатора, он направил в избирательную комиссию подписи 527 депутатов из 69 муниципальных образований. Этого достаточно, чтобы, при отсутствии значительного брака по формальным основаниям, занять место для своей фамилии в избирательном бюллетене.

Сбор подписей муниципальных депутатов, именуемый, как «муниципальный фильтр» является законодательно установленной преградой для исключения чрезмерно массового желания для лиц, считающих возможным для себя участвовать в столь серьезном мероприятии, как губернаторские выборы. В Алтайском крае таким отсекателем являются 502 подписи муниципальных депутатов из разных районов. Даже обладая партийным ресурсом и широким числом добровольцев, собрать такой объем очень сложно, заранее не заручившись неформальной поддержкой основной парламентской партии.

Поэтому, пока до сих пор остаётся открытым вопрос об участии в губернаторском марафоне представителя КПРФ . Пару дней назад сообщалось, что пока кандидат от КПРФ Мария Прусакова застряла на отметке 300 подписей, и сможет ли она добрать ещё 202, не известно. По остальным 7 кандидатам от разных партий данные пока не публиковались.

В этой связи в телеграм-каналах оппозиция пытается всячески «подкалывать» и даже упрекать технологов Виктора Томенко, что те ослабляют легитимность выборов, фактически не позволяя другим сильным кандидатам составить ему реальную конкуренцию. На что другие политаналитики резонно возражают :

«С какого перепуга за коммунистов « ОБЯЗАНЫ » подписываться депутаты от других партий? Ранее, впрочем, Марию Николаевну (Прусакова — кандидат от КПРФ и руководитель краевого регионального отделения — ред.) справедливо укоряли в отсутствии работы её партии в территориях. Не отсюда ли все прочие последствия».

Автор Валерий Шутов