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Три молодых парламентария из Алтайского края вошли в состав Молодежного Парламента при Государственной Думе - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Три молодых парламентария из Алтайского края вошли в состав Молодежного Парламента при Государственной Думе

ГОРНЯК2201 mins

    • Накануне состоялось первое заседание обновленного состава Молодежного Парламента при Государственной Думе. В его состав вошли три депутата Молодежного парламента Алтайского края – депутат АКЗС Анна Ведлер, депутат Барнаульской городской Думы Николай Савинский и лидер студенческого самоуправления Дмитрий Сухоруков.

    В ходе первого заседания был принят устав Молодежного парламента, избраны председатель и его заместители, определены руководство и состав комиссий. Отметим, что представитель Алтайского края Анна Ведлер стала заместителем председателя комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению.

    «Нам дали возможность проявить себя, применить нашу энергию и желание сделать жизнь людей лучше. На депутатов Молодежного Парламента возлагают большие надежды, и мы надеемся их оправдать. Все комиссии определили планы работы. У нас также была возможность пообщаться, обсудить общие проблемы и наметить пути их решения», – сказала Анна Ведлер.

    Перед заседанием председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с новым составом молодежного совещательного органа. Он подчеркнул, что в Молодежный Парламент вошли молодые люди, которые уже начали свой путь в политике, побеждали на выборах в региональные и муниципальные органы власти или имеют опыт работы в молодежных партийных организациях. Еще одной особенностью нового созыва является привлечение молодых ребят, участвовавших в специальной военной операции.

    Также для молодых парламентариев прошли обучающие семинары о законотворческой работе, роли политических партий в парламентском процессе.

    «В рамках первой сессии нового созыва удалось пообщаться с лидерами всех парламентских фракций Госдумы, задать насущные вопросы депутатам Государственной Думы, которые лично разработали ряд значимых для страны законов, а также получить ответы на вопросы регионального значения от председателя Госдумы Вячеслава Володина», – отметил Николай Савинский.

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