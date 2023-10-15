Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев

Алан Гаглоев. Архивное фото

Южная Осетия поддерживает все решения руководства России и нацелена на развитие и укрепление интеграционных связей, заявил президент республики Алан Гаглоев.

“Мы поддерживаем все решения руководства России и нацелены на развитие и укрепление интеграционных связей с нашим союзником и партнером. Надеюсь, вместе у нас многое получится”, – сказал он в субботу на встрече с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

По словам Гаглоева, Южная Осетия настроена на развитие двусторонних отношений с Россией. Президент также поблагодарил гостей за внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции.

“Мы вместе обязаны делать все возможное для ребят, которые участвуют в специальной военной операции, их семей, детей. Это наша общая задача. Мы, со своей стороны, тоже нацелены на то, чтобы улучшать их условия. Уверен, что с помощью коллег из России сможем это сделать”, – сказал глава республики.

Ранее на заседании комиссии по сотрудничеству Совфеда РФ и парламента Южной Осетии российский сенатор Ольга Ковитиди заявила о необходимости заключить межправительственное соглашение, которое определит параметры помощи гражданам республики, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Горняк22

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